LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse economie is in mei met 0,3 procent gegroeid ten opzichte van april. Dat meldde het Britse statistiekbureau op basis van voorlopige ramingen. De bescheiden groei volgt op een periode waarin de groei bijna tot stilstand kwam, vooral als gevolg van het koude winterweer.

In de maand mei kende onder meer de bouwsector een opleving. Ook winkelbedrijven en IT-dienstverleners presteerden goed. Volgende maand beslist de Bank of England (BoE) over het al dan niet verhogen van de rente. De economische groei is daarbij een belangrijke graadmeter.

Beleidsmakers zeiden eerder al dat de groeivertraging aan het begin van het jaar tijdelijk van aard zou zijn. Zware sneeuwval in februari zorgde voor verstoringen bij de winkelverkopen en in de bouw. Wel ging het energieverbruik omhoog door het koude winterweer.

WK voetbal

Het is overigens voor het eerst dat het statistiekbureau met een maandelijkse update komt over de groeicijfers. In de drie maanden tot juni was sprake van een groei met 0,2 procent.

Kenners van ING menen dat een renteverhoging in augustus reëel is, gelet op de groeicijfers. Ook wijzen ze op de positieve impact die het WK voetbal heeft, vooral nu het Engelse elftal goed presteert.

De politieke onrust na het vertrek van ministers David Davis van Brexitzaken en Boris Johnson van Buitenlandse Zaken, kan beleidsmakers voorzichtiger maken, aldus de bank. Ook omdat de positie van premier Theresa May onder druk staat.