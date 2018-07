Groei uitzendbranche zet door

Gepubliceerd op | Views: 395 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - De vraag naar uitzendkrachten is de afgelopen weken opnieuw gegroeid. Dat meldde brancheorganisatie ABU.

Uitzendkrachten draaiden in periode 6 (week 21-24) 1 procent meer uren dan een jaar eerder. De omzet van uitzendbedrijven nam met 4 procent toe.

In de industrie was 2 procent meer werk voor tijdelijk personeel. In de technische sector steeg de vraag naar uitzendkrachten met 3 procent. In de administratieve sector namen de uitzenduren met 2 procent af in vergelijking met een jaar eerder.

Met de uren- en omzetcijfers van de laatste periode zijn ook de cijfers over de eerste helft van 2018 binnen. Gemiddeld is het totaal aantal uren in de eerste zes maanden van 2018 toegenomen met 5 procent. De totale omzet is in dezelfde periode gestegen met 8 procent.