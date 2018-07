'Goede beslissing Arcadis'

Gepubliceerd op | Views: 1.249

AMSTERDAM (AFN) - De beslissing van Arcadis om CallisonRTKL niet te verkopen is goede, omdat de marktprijs niet werd gehaald. Dat stellen analisten van KBC Securities dinsdag in een reactie.

Volgens de kenners had een verkoop bij een goede prijs de aandelenkoers van Arcadis kunnen aanjagen en zou de schuld van het advies- en ingenieursbedrijf zijn teruggebracht. Mede daardoor constateren ze dat het ,,veilig is om aan te nemen dat er geen bevredigende prijs kon worden veiliggesteld''. Dat werd mede veroorzaakt door de omzetdaling bij CallisonRTKL in het eerste kwartaal van het jaar.

Arcadis kondigde eerder aan zijn strategische opties voor CallisonRTKL onder de loep te nemen, waarbij een verkoop tot de mogelijkheden behoorde. Het onderdeel maakt sinds 2014 deel uit van Arcadis, dat bezig met een versimpeling van de bedrijfsorganisatie.

Ook ING is positief op de impact van het behoud van CallisonRTKL voor de lange termijn. Maar de analisten weten wel dat de markt waarschijnlijk negatief zal reageren op het nieuws. Daar zijn een aantal redenen voor, zoals het idee in de markt dat er geen interesse is in CallisonRTKL behalve voor een lage prijs. Ook de outlook van RTKL kan een rol spelen, evenals het feit dat het behoud van de onderneming niet in lijn is met de strategie.

Het aandeel Arcadis, waarop KBC een hold-advies heeft en ING een buy-advies, stond omstreeks 09.30 uur 7,4 procent lager op 13,99 euro.