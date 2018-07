Gepubliceerd op | Views: 886 | Onderwerpen: autoindustrie

OSAKA (AFN) - De Japanse farmaceut Takeda heeft een nieuwe horde genomen in de miljardenovername van zijn Iers-Amerikaanse branchegenoot Shire. De Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC heeft de transactie onvoorwaardelijk goedgekeurd.

Het Amerikaanse fiat is volgens Takeda een ,, belangrijke mijlpaal'', maar de overname is nog lang niet rond. Zo buigen andere toezichthouders zich nog over de samenvoeging van de farmaceuten.

Bovendien moeten de aandeelhouders van beide bedrijven nog akkoord gaan met de overname, waarmee een bedrag van omgerekend 52 miljard euro is gemoeid. Aandeelhouders van Takeda zijn kritisch over de deal. Ze zijn bang zijn dat het Japanse bedrijf zich vertilt aan Shire, dat naar marktwaarde gemeten veel groter is.