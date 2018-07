'Murdoch is bereid meer te betalen voor Sky'

Gepubliceerd op | Views: 346

LONDEN (AFN) - Mediaconcern 21st Century Fox werkt aan een hoger bod op branchegenoot Sky. Het concern van mediamagnaat Rupert Murdoch is bereid het bod op het Britse concern te verhogen. Daarbij zou Sky worden gewaardeerd op 25 miljard pond, zo schrijft de Britse zakenkrant Financial Times.

Fox maakte eind 2016 bekend de resterende 39 procent van Sky te willen kopen. Naast Fox aast ook het Amerikaanse Comcast op Sky. De kabelreus deed een bod van naar verluidt 12,50 pond per aandeel. Beleggers rekenden al op een hoger bod van Fox gelet op de huidige koers van Sky van 14,65 pond.

De Amerikaanse kabelreus heeft ook verregaande interesse in onderdelen van Fox. Het plaatste een bod van 65 miljard dollar op die onderdelen. Dat bod werd gedaan nadat Fox al akkoord was gegaan met een bod van Walt Disney van 52 miljard dollar. In een reactie op het Comcast-bod verhoogde Disney zijn bod op de entertainmentonderdelen van Fox tot 71 miljard dollar.