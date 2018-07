'Openingswinst voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 1.223

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt dinsdag met winst te openen. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters waarschijnlijk hoger beginnen. Beleggers schuiven de zorgen over het handelsconflict aan de kant en trekken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street.

De aandacht blijft ook uitgaan naar de politieke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. De Britse premier Theresa May heeft Jeremy Hunt benoemd tot nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, als opvolger van de teruggetreden Boris Johnson. Hunt geldt als een vertrouweling van May en was er tijdens het referendum in 2016 een voorstander van om het VK binnen de EU te houden.

Op het Damrak liet advies- en ingenieursbureau Arcadis weten CallisonRTKL toch niet van de hand te doen, nadat eerder wel over een verkoop werd gesproken. Het bedrijf zegt de strategische opties voor de architectuurdochter te hebben onderzocht. Daaruit kwam naar voren dat het voor alle partijen het beste is dat CallisonRTKL een apart onderdeel blijft binnen Arcadis.

Air France-KLM

De raad van bestuur van Air France-KLM komt donderdag bijeen. Dan wordt mogelijk over een opvolger van topman Jean-Marc Janaillac gepraat, schrijft de Franse zakenkrant Les Echos. Catherine Guillouard, de topvrouw van het Parijse openbaarvervoerbedrijf RATP, zou mogelijk in beeld zijn om Janaillac op te volgen. Volgens Les Echos heeft zij echter niet zelf gesolliciteerd.

Aan het analistenfront startte Macquare met het volgen van Unibail-Rodamco-Westfield met een outperform-advies. De analisten verwachten dat het vastgoedconcern voor een hoger bedrag aan bezittingen zal afstoten.

De Europese beurzen eindigden maandag met winst. De AEX-index steeg 0,7 procent tot 557,71 punten en de MidKap klom 1,2 procent tot 769,88 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen 0,4 procent. Londen won bijna 1 procent.

Euro

Ook Wall Street ging omhoog. De Dow-Jonesindex sloot 1,3 procent hoger op 24.776,59 punten. De brede S&P 500 en technologiebeurs Nasdaq klommen 0,9 procent.

De euro was 1,1738 dollar waard, tegen 1,1745 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 74,25 dollar. Brentolie kostte ook 0,5 procent meer, op 78,48 dollar per vat.