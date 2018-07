Personeel PostNL Den Bosch legt werk neer

Die combibundel is door een idioot achter het bureau uitgedacht die daar een premie voor ontvangen heeft terwijl deze zelf nooit post rondbrengen heeft gedaan... Maar postnl is uit op geld en zelfverrijkingen door de hogere ambtenaren die werkzaam zijn in de top van postnl Dat alles komt neer op de postbezorger!!!!! ja ik zeg het goed postbezorger???? die in rang is gedaald sinds de privatisering en is dus geen postbeambte meer... Hierdoor namen ze alles aan wat los en vast zat bij postnl om goedkopere domme arbeidskrachten in dienst te nemen en dus geen titel waardig hoefden te zijn.......!?

Nu de economie nog steeds schreeuwt om mensen in dienst te nemen verlaten veel ondergewardeerde bezorgers postnl omdat ze elders wel een goed loon kunnen verdienen en meer respect ontvangen van hun werkgever.... Deze combibundel is dan een bezuiniging op de sorteerders,,,, en eventueel die dan bezorger worden voor zover ze het al niet zijn E.V. hoeft niet weg vanwege deze toestanden want die zijn allang voor haar aanstelling uitgedacht!!!!