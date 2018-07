Personeel PostNL Den Bosch legt werk neer

PostNL: Analyse maakt glashelder dat het bedrijf in haar huidige vorm geen overlevingskansen heeft. De CEO, Mw. de ambtenaar Verhagen, had al geruime tijd terug van het pluche moeten gaan. Nog los van de vraag Hoe is het mogelijk dat je voor zo'n 9-tot-5-job een miljonairs-salaris toucheert. Voor dat loon kunnen meer dan 80 FTE postbeambten aan de slag. Bent U ook klaar met PostNL: denkt u nog even aan het BPost-bod. Ik roep de medewerkers van PostNL op tot massale staking voor betere arbeidsvoorwaarden en navenant loon alsmede acuut vertrek van Miss V.