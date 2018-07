Gepubliceerd op | Views: 380

AMSTERDAM (AFN) - Advies- en ingenieursbureau Arcadis doet CallisonRTKL toch niet van de hand, nadat eerder wel over een verkoop werd gesproken. Het bedrijf zegt de strategische opties voor de architectuurdochter te hebben onderzocht. Daaruit kwam naar voren dat het voor alle partijen het beste is dat CallisonRTKL een apart onderdeel blijft binnen Arcadis.

Arcadis kondigde eerder aan zijn strategische opties voor CallisonRTKL onder de loep te nemen, waarbij een verkoop tot de mogelijkheden behoorde. Het onderdeel maakt sinds 2014 deel uit van Arcadis, dat bezig met een versimpeling van de bedrijfsorganisatie.

CallisonRTKL was vorig jaar goed voor een omzet van 327 miljoen euro en een bedrijfsresultaat van 27 miljoen euro. Arcadis zegt dat het onderdeel strategisch en financieel goed gepositioneerd is voor verdere groei. Bij de tak werken circa 1500 medewerkers op de 23 kantoren wereldwijd.