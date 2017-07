Wall Street wacht op kwartaalresultaten

Gepubliceerd op | Views: 234

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York zijn de nieuwe beursweek maandag voorzichtig begonnen. Beleggers keken vooral uit naar later in de week, dan maken de eerste grote bedrijven hun tweedekwartaalcijfers bekend en spreekt Fed-president Janet Yellen voor het Amerikaanse Congres.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde nagenoeg vlak op 21.408,52 punten. De bredere S&P 500 sloot 0,1 procent hoger op 2427,43 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent naar 6176,39 punten.

Sportkledingfabrikant Nike was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen, met een plus van 1,3 procent, gevolgd door creditcardbedrijf Nike dat er eveneens 1,3 procent bij kreeg. Onder aan de Dow bungelde winkelconcern Wal-Mart met een min van 2,8 procent. Verzekeraar Travelers leverde 1,1 procent in.

Abercrombie & Fitch

Een andere opvallende daler was Abercrombie & Fitch. De bekende kledingwinkelketen liet weten dat gesprekken die tot een overname van het al langer kwakkelende bedrijf hadden kunnen leiden, zijn afgebroken. Beleggers zetten het aandeel meer dan een vijfde lager.

Snap, het bedrijf achter de chatapp Snapchat, leverde 1,1 procent in. Daarmee was het aan het einde van de handel minder waard dan de 17 dollar per aandeel waarvoor het in maart naar de beurs werd gebracht.

Federa Reserve

Uit Yellens spreekbeurt voor het Congres hopen beleggers signalen te filteren over het toekomstige rentebeleid van de Federa Reserve, de koepel van centrale banken. Zeker lijkt dat de Fed de rente zal blijven verhogen, maar het tempo waarin dat gebeurt is afhankelijk van hoe de beleidsmakers de economische ontwikkelingen beoordelen.

Tot de fondsen die de komenden dagen de boeken openen, behoren frisdrankmaker PepsiCo (min 1,1 procent), fastfoodbedrijf Yum! Brands (plus 0,1 procent) en luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines (min 1,2 procent). Vrijdag is de beurt aan de grote banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo, die maandag tot 0,7 procent inleverden.

De euro was 1,1400 dollar waard, evenveel als aan het einde van de beurshandel in Europa eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 44,42 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent duurder en bracht per vat 46,90 dollar op.