Gepubliceerd op | Views: 209

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York gaan maandag naar verwachting vlak tot iets hoger aan de nieuwe beursweek beginnen. Veel richtinggevend nieuws is er niet voor beleggers op Wall Street. Er wordt vooral uitgekeken naar de ontwikkelingen later deze week, waaronder het begin van het Amerikaanse kwartaalcijferseizoen.

Zo komen op vrijdag kwartaalberichten van de grote banken Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo. Dinsdag maakt frisdrank- en chipproducent PepsiCo resultaten bekend, net als fastfoodbedrijf Yum! Brands, het moederconcern van KFC, Pizza Hut en Taco Bell. Donderdag zijn er cijfers van Delta Air Lines.

Daarnaast zal er aandacht zijn voor Janet Yellen, de voorzitter van de Federal Reserve. Zij verschijnt op woensdag en donderdag voor een hoorzitting in het Amerikaanse Congres.

Agenda

Op de macro-economische agenda staan deze week gegevens over onder meer de inflatie, de producentenprijzen, de detailhandelsverkopen, de industriële productie en het consumentenvertrouwen in de VS. De Fed komt met zijn Beige Book dat inzage geeft in de stand van de economie.

De producent van elektrische auto's Tesla lijkt een hogere opening te krijgen. Tesla heeft zijn eerste Model 3 van de band zien lopen en die auto gaat naar topman Elon Musk. Vorige week kreeg het aandeel Tesla nog flinke klappen vanwege tegenvallende berichten over de verkoop en prestaties bij veiligheidstesten.

Abercrombie & Fitch

Kledingwinkelketen Abercrombie & Fitch kondigde aan gesprekken over een mogelijke transactie met bieders beëindigd te hebben. Het bedrijf zou onderhandelingen hebben gevoerd over een verkoop of fusie. Voorbeurs staat het aandeel diep in het rood.

De beurzen in New York sloten vrijdag met winst, geholpen door een beter dan verwacht banenrapport. De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 21.414,34 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,6 procent tot 2425,18 punten en de technologiebeurs Nasdaq dikte 1 procent aan tot 6153,08 punten.