Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl telt miljarden neer voor Grubhub

Gepubliceerd op | Views: 169

AMSTERDAM (AFN) - Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, betreedt de Amerikaanse markt door branchegenoot Grubhub over te nemen. Met de deal, die volledig in aandelen wordt afgehandeld, is 7,3 miljard dollar gemoeid.