Wall Street sluit gemengd na rentebesluit Fed

En het vloeit allemaal naar de "hoop"-aandelen. Tesla, Google, Facebook, Amazon etc. De hoop dat technologie en advertenties de economie van de toekomst vormen omdat voor de rest alles nagenoeg failliet is. Dat als iedereen nou maar elektrisch gaat rijden en de rest van de dag Youtube videos kijkt en op Facebook zit en alle getoonde advertenties gelijk bij Amazon bestelt dat het dan allemaal goed komt. Niet dat dat waardeloze bedrijven zijn maar ze zitten allemaal in het zelfde segment en zijn wel heel lastig te waarderen. Als Tesla morgen 200 euro is dan geloof ik het en als het morgen 2000 euro is dan geloof ik het ook. Kortom geen pijl op te trekken. Over 10 jaar zullen we weten of het dot.com bubbel 2.0 was.