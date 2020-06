Goldman Sachs voor 10 procent eigenaar van Unibail

Gepubliceerd op | Views: 2.145 | Onderwerpen: Goldman Sachs

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Goldman Sachs heeft zijn belang in winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield recent opgekrikt tot meer dan 10 procent. Dat komt naar voren uit een melding bij de Franse financiële toezichthouder AMF.

Volgens de waakhond had de Amerikaanse bank op 4 juni 10,01 procent van de aandelen in handen. Goldman Sachs heeft laten weten niet van plan te zijn om Unibail-Rodamco-Westfield volledig in te lijven. Ook hoeven de Amerikanen geen vertegenwoordiging in het bestuur van het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf.