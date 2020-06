Amerikaanse rente blijft nog lang op laag niveau

quote: nasdaq-investor schreef op 10 juni 2020 20:36:

Toch een vrij duidelijk signaal dat ze verwachten dat dit niet zomaar een mooi V herstel wordt met het "vastzetten" van de rente t/m 2022.

Toch een vrij duidelijk signaal dat ze verwachten dat dit niet zomaar een mooi V herstel wordt met het "vastzetten" van de rente t/m 2022.

12000 Miljard Dollar mondiaal steun .De Beurs klots haast over van al dat geld .The only way is Up