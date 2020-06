'Generali bekijkt opties Zwitserse verzekeringstak'

Gepubliceerd op | Views: 351 | Onderwerpen: Opties, Zwitserland

MILAAN (AFN) - De Italiaanse verzekeringsreus Assicurazioni Generali neemt de opties onder de loep voor zijn Zwitserse verzekeringsactiviteiten. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat ook een verkoop van het onderdeel wordt overwogen.

Generali Zwitserland, dat ongeveer 1800 mensen in dienst heeft, heeft meer dan vijftig vestigingen in het Alpenland en biedt levens-, eigendoms- en juridische verzekeringen, evenals pensioenproducten. De beraadslagingen van Generali zouden zich nog in een vroeg stadium bevinden en Generali zou kunnen besluiten het onderdeel te behouden, aldus de bronnen. Het verzekeringsconcern zelf weigerde commentaar tegen.