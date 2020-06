uud11 schreef op 10 juni 2020 20:44:



Ik handel zelf in AEX opties.

Ik zou nu graag in gelijksoortige effecten willen handelen via USA.

Ik handel via de giro.

Door extreme drukte daar, vraag ik het hier.....

Weet iemand waar en hoe ik dat zou kunnen doen