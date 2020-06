'EssilorLuxottica houdt vertrouwen in Grandvision-deal'

Gepubliceerd op | Views: 78

AMSTERDAM (AFN) - Brillenfabrikant EssilorLuxottica blijft vasthouden aan de overname van optiekconcern GrandVision, het moederbedrijf van onder andere Pearle. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De Europese Commissie onderzoekt aankoop al enige tijd wegens mededingingszorgen en vraagt de twee bedrijven mogelijk om concessies. Tegelijkertijd verwacht GrandVision dit jaar door de coronacrisis niet aan zijn groeidoelen te kunnen voldoen. Niettemin ziet EssilorLuxotticca nog altijd brood in de overname van GrandVision, stellen de ingewijden.

De Frans-Italiaanse brillenmaker, onder andere eigenaar van het merk Ray-Ban, bereikte in de zomer van vorig jaar een akkoord over de aankoop van het belang van 76,72 procent in Grandvision dat HAL bezit. Grandvision werd daarbij een waarde toegedicht van ruim 7 miljard euro.

Ingewijden meldden aan Bloomberg dat een heronderhandeling over de overnameprijs nog niet aan de orde is, ondanks de crisis die zijn sporen bij Grandvision nalaat. Als het herstel van de resultaten van het winkelbedrijf uitblijft, wil EssilorLuxottica mogelijk wel een lager overnamebod bedingen.