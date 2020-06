'Boeing wil 737 MAX eind deze maand laten testen'

Gepubliceerd op | Views: 260 | Onderwerpen: luchtvaart

CHICAGO (AFN) - Boeing wil probleemtoestel 737 MAX naar verluidt eind deze maand weer laten testen. Dan moet er een speciale certificeringsvlucht plaatsvinden waarbij de autoriteiten het vliegtuig onder de loep kunnen nemen, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De precieze datum voor deze vlucht met piloten van de Federal Aviation Administration (FAA) achter stuurknuppel zou nog niet definitief vastgesteld zijn. Boeing zou ook nog een aantal zaken moeten afronden voor dat de test daadwerkelijk kan plaatsvinden, aldus de bronnen.

De 737 MAX was het best verkopende vliegtuig van de vliegtuigbouwer, totdat twee toestellen kort achter elkaar crashten door een besturingsfout. Bij beide ongelukken kwamen honderden mensen om het leven. In maart 2019 werd besloten dat het vliegtuig voorlopig niet meer gebruikt mocht worden. Sindsdien worden de toestellen van het type wereldwijd om veiligheidsredenen aan de grond gehouden. Boeing werkt al langer met luchtvaartautoriteiten aan een oplossing.