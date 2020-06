Overname King Kullen door Ahold Delhaize gaat niet door

Gepubliceerd op | Views: 338 | Onderwerpen: levensmiddelen

ZAANDAM (AFN) - De overname van het Amerikaanse King Kullen Grocery door Ahold Delhaize gaat niet door. Volgens het supermarktconcern hebben de partijen zich teruggetrokken uit een eerdere deal hierover omdat "de voorwaarden van de overeenkomst niet konden worden bereikt".

King Kullen is een kleinere supermarktketen, met ruim dertig vestigingen op Long Island in de Amerikaanse staat New York. Ook heeft het bedrijf een aantal winkels van de formule Wild by Nature. De overname zou gaan via Stop & Shop, het grootste Amerikaanse merk van het moederbedrijf van Albert Heijn. Er waren eerder geen financiële details naar buiten gebracht.