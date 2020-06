'Just Eat Takeaway wint strijd om Grubhub van Uber'

Gepubliceerd op | Views: 494

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway lijkt aan het langste eind te trekken in de overnamestrijd om de Amerikaanse branchegenoot Grubhub. The Wall Street Journal meldt op basis van ingewijden dat het Nederlands-Britse bedrijf dicht bij een deal zou zijn, die volledig in aandelen afgehandeld wordt. Uber, dat ook interesse had, zou volgens berichtgeving van nieuwszender CNBC op het punt staan om zich terug te trekken.

Beleggers reageerden geschrokken op de berichten. Het aandeel Just Eat Takeaway ging op de beurs in Amsterdam tussentijds meer dan 10 procent onderuit. Aan Grubhub hangt volgens eerdere berichten een prijskaartje van zo'n 5,7 miljard dollar.