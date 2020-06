Just Eat Takeaway praat over fusie met Amerikaans Grubhub

Gepubliceerd op | Views: 5.239

AMSTERDAM (AFN) - Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway voert gesprekken met zijn Amerikaanse evenknie Grubhub over een samenvoeging. Dat bevestigt het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl na mediaberichten over een op handen zijnde samensmelting. Een eventuele fusie zou volledig in aandelen worden afgehandeld.

Ook Uber zou volgens verschillende media het oog hebben laten vallen op Grubhub. Nieuwszender CNBC meldde evenwel dat dit technologiebedrijf achter taxi-app Uber en maaltijdbezorger Uber Eats op het punt staat zich terug te trekken uit de overnamestrijd.

Just Eat Takeaway is zelf ook al het resultaat van een grote fusie in de maaltijdbestelbranche. Het Nederlandse Takeaway breidde dankzij de fusie met het Britse Just Eat uit naar het Verenigd Koninkrijk. Door de combinatie met Grubhub zou het Europese bedrijf ook de Amerikaanse markt betreden.

Beleggers reageerden geschrokken op de berichten. Het aandeel Just Eat Takeaway ging op de beurs in Amsterdam tussentijds zo'n 13 procent onderuit. Aan Grubhub hangt volgens eerdere berichten een prijskaartje van zo'n 5,7 miljard dollar.