Starbucks rekent op verlies door corona-uitbraak VS

SEATTLE (AFN/BLOOMBERG) - De corona-uitbraak in de Verenigde Staten leidt voor koffieketen Starbucks tot een verlies in dit kwartaal. Het bedrijf verwacht miljarden dollars minder omzet te behalen. Het duurt volgens Starbucks wel tot volgend jaar tot het bedrijf helemaal is hersteld van de klap.

In thuismarkt de VS lagen de vergelijkbare verkopen, dat zijn de verkopen van vestigingen die al langer dan een jaar open zijn, in mei 43 procent lager dan een jaar eerder. Starbucks zag daarbij wel wekelijks verbetering optreden. Ongeveer 5 procent van de Starbucks-cafés in de VS is nog altijd gesloten. In China, de tweede markt van Starbucks, lagen de vergelijkbare verkopen ongeveer een vijfde lager. Daar zijn vrijwel alle vestigingen van de koffieketen weer open.

Starbucks rekent op tot wel 3,2 miljard dollar minder omzet in de derde periode van het gebroken boekjaar van het bedrijf. De operationele winst daalt volgens Starbucks met maximaal 2,2 miljard dollar.

De coronapandemie heeft ook gevolgen voor de geplande uitbreiding voor Starbucks. Het bedrijf rekent nu op het openen van netto 300 nieuwe vestigingen in de VS dit boekjaar, de helft van wat Starbucks eerder plande. In China komen er netto 500 nieuwe vestigingen bij.