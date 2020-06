Wall Street wacht op Fed-voorzitter Powell

Gepubliceerd op | Views: 1.859 | Onderwerpen: Federal Reserve

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York laten woensdag bij opening naar verwachting vrij beperkte koersbewegingen zien. Beleggers op Wall Street kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag en vooral naar de nieuwe economische verwachtingen die Fed-voorzitter Jerome Powell naar buiten gaat brengen. Het is voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus dat de centrale bank met nieuwe prognoses voor de Amerikaanse economie komt.

Het rentebesluit van de Fed wordt om 20.00 uur (Nederlandse tijd) bekendgemaakt, gevolgd door een toelichting van Powell. Naar verwachting blijft de rente onveranderd en worden geen nieuwe steunmaatregelen bekendgemaakt. De koepel van Amerikaanse centrale banken heeft al enorme steunpakketten aangekondigd en de rente flink verlaagd, wat leidde tot een historisch herstel op de Amerikaanse beurzen. Beleggers zullen dan ook vooral letten op opmerkingen van Powell over de impact van de virusuitbraak op 's werelds grootste economie. Hij zei eerder dat de pandemie blijvende schade kan aanrichten.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) maakte woensdag bekend dat voor de Verenigde Staten dit jaar een economische krimp met 7,3 procent wordt voorspeld, en bij een tweede coronagolf kan dat een min van 8,5 procent worden. Voor volgend jaar wordt dan gerekend op groei met respectievelijk 4,1 en 1,9 procent.

Inflatie

Op macro-economisch gebied werd gemeld dat de inflatie in de VS in mei is uitgekomen op 0,1 procent op jaarbasis, tegen 0,3 procent in april. Op maandbasis daalden de consumentenprijzen in de VS met 0,1 procent.

Bij de bedrijven is er onder meer aandacht voor koffieketen Starbucks die met voorlopige kwartaalcijfers kwam. De omzet nam af door de coronacrisis en er werd verlies geleden. Wel ziet Starbucks verbetering dankzij de versoepeling van de quarantainemaatregelen. Starbucks gaat ook steeds meer inzetten op het afhalen van koffie in plaats van de traditionele koffiezaken.

Olieprijzen

De online verkoper van voeding en accessoires voor huisdieren Chewy publiceerde eveneens met cijfers. Ook is er belangstelling voor bioscoopketen AMC Entertainment, die verklaarde zijn filmtheaters wereldwijd vanaf juli te willen gaan heropenen. Het aandeel AMC lijkt hoger te gaan openen. Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines kwam met verwachtingen voor de komende tijd.

Oliefondsen als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips staat voor opening in de min, vanwege de lagere olieprijzen.

De Dow-Jonesindex eindigde dinsdag 1,1 procent lager op 27.272,30 punten. De breed samengestelde S&P 500 speelde 0,8 procent kwijt tot 3207,18 punten. Techbeurs Nasdaq won juist 0,3 procent tot 9953,75 punten.