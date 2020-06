Beurzen wachten op Fed-baas Powell

Gepubliceerd op | Views: 2.847 | Onderwerpen: Federal Reserve

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen leverden woensdag de eerdere winsten weer in. Beleggers bleven voorzichtig na de recente verliesbeurten en keken vooral uit naar de uitkomsten van de beleidsvergadering van de Federal Reserve (Fed), die na sluiting van de Europese markten bekend worden gemaakt. Ook komt de Fed-voorzitter Jerome Powell voor het eerst sinds de coronapandemie met nieuwe vooruitzichten voor de grootste economie ter wereld.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent lager op 561,07 punten. De MidKap daalde 1,3 procent tot 764,82 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,5 procent.

Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield stond onderaan met een verlies van 4,5 procent. Uitzender Randstad kampte met een adviesverlaging door Citi en zakte 1,9 procent. Betaalbedrijf Adyen was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 2 procent. In de MidKap sloot luchtvaartcombinatie Air France-KLM de rij met een min van meer dan 5 procent. Chipbedrijf Besi ging aan kop met een plus van ruim 1 procent.

Inditex

Inditex steeg 2,7 procent in Madrid. De Spaanse eigenaar van bekende kledingketens als Zara, Bershka en Pull & Bear leed in het afgelopen kwartaal voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf een verlies. De omzet nam met bijna de helft af doordat veel winkels dicht bleven vanwege de virusuitbraak. Inditex verwacht dat alle winkels in zijn belangrijkste markten eind juni weer open zijn.

In Frankfurt klom Deutsche Bank 1,3 procent. De grootste bank van Duitsland denkt dat zijn stroppenpot voor slechte leningen dit kwartaal zal oplopen naar het hoogste niveau in meer dan tien jaar door de coronacrisis. Persbureau Reuters meldde daarnaast dat de Europese Centrale Bank (ECB) overweegt om een zogenoemde 'bad bank' op te richten om daarin leningen die mogelijk niet meer worden afgelost onder te brengen.

Commerzbank

Commerzbank won 0,5 procent. Volgens de activistische aandeelhouder Cerberus Capital Management dringt de tijd voor de Duitse bank om verbeteringen door te voeren en de kosten te verlagen. De Amerikaanse investeerder eist twee vertegenwoordigers in de raad van commissarissen van Commerzbank en dreigt met een opstand als niet aan de benoemingen wordt voldaan.

De euro bleef ongewijzigd op 1,1360 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 2,8 procent goedkoper op 37,86 dollar. Brentolie daalde 2,3 procent in prijs tot 40,22 dollar.