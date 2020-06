'ECB denkt aan oprichting bad bank voor slechte leningen'

hier zie dat die Eu -niet alleen in NY is opgericht eind jaren 90 door de cia voorbereid -...een weergave-kolonie is van usa..daar gebeurt en wordt zelfs al als normaal beschouwd...

Hun Fed beleid is Ecb beleid ...er is geen onderscheid...lagarde werkt alleen als trekpop van en voor....

Ze kan er dus "niets aan doen'' als trekpop en zal moeten of is haar baan kwijt...



wel handig van usa om eu landen in te lijven...zo wordt usa-schuld eu-schuld en blijft de dollar wereldmunt ...samen staan we zwak...samen vegen we de schulden onder t tapijt...zetten we de geldpers aan...gezellie... eu land (en) zonder ruggegraat, authenticiteit, autoriteit ..