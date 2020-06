'Drastische omzetdaling Sligro door crisis'

Gepubliceerd op | Views: 260

AMSTERDAM (AFN) - Groothandelsbedrijf Sligro wordt hard geraakt door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. ING rekent op basis van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor dat Sligro in de periode 20 april tot 17 mei kampte met een omzetdaling van 70 procent, tegen bijna 74 procent een periode eerder.

Volgens ING moet het lopende boekjaar voor Sligro worden gezien als een overgangsjaar. Daarbij bestaat er voor volgend jaar nog een hoop onzekerheid over de nasleep van de crisis, aldus de marktvorsers. Op de korte termijn is er dan ook geen 'trigger' voor de koers.

Bij de afhaalrestaurants en voor het thuisbezorgen gingen de omzetten wel omhoog. Maar volgens ING is deze sector goed voor nog geen 20 procent van de opbrengsten van Sligro. De omzet uit catering bij bedrijven, in het onderwijs en de zorg daalden met 61 procent. Daarbij is de zorgsector het minst getroffen, al is daar alsnog sprake van een daling van 11 procent.

Over de prestaties in België zijn geen data bekend. ING gaat er, gelet op de strenge lockdownmaatregelen, vanuit dat de situatie in België vergelijkbaar is met die van Nederland.

ING houdt vast aan zijn hold-advies op Sligro met een koersdoel van 14 euro. Het aandeel Sligro noteerde woensdag omstreeks 10.15 uur 0,1 procent lager op 15,66 euro.