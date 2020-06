Damrak krabbelt op na verliesbeurten

Gepubliceerd op | Views: 1.275

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs krabbelde woensdag op na twee verliesdagen op rij. Ook de andere Europese beurzen stonden in het groen. Beleggers keken vooral uit naar de uitkomsten van de beleidsvergadering van de Federal Reserve (Fed), die later op de dag bekend worden gemaakt. Ook komt de Amerikaanse centrale bank voor het eerst sinds de coronapandemie met nieuwe vooruitzichten voor de grootste economie ter wereld.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent hoger op 566,68 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 776,82 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs dikten tot 0,8 procent aan.

Sterkste stijger in de AEX was chiptoeleverancier ASMI met een winst van ruim 3 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield stond onderaan met een verlies van 1,6 procent. Uitzender Randstad kampte met een adviesverlaging door Citi en daalde 0,7 procent. Galapagos won 0,3 procent. De biotechnoloog gaat samenwerken met de Britse branchegenoot e-therapeutics. Financiële details over de deal werden niet verstrekt.

Besi

In de MidKap ging chipbedrijf Besi aan kop met een plus van meer dan 2 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM sloot de rij met een min van 2 procent.

Inditex won 0,8 procent in Madrid. De Spaanse eigenaar van bekende kledingketens als Zara, Bershka en Pull & Bear leed in het afgelopen kwartaal voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf een verlies. De omzet nam met bijna de helft af doordat veel winkels dicht bleven vanwege de virusuitbraak. Inditex verwacht dat alle winkels in zijn belangrijkste markten eind juni weer open zijn.

Commerzbank

In Frankfurt klom Commerzbank 4 procent. Volgens de activistische aandeelhouder Cerberus Capital Management raakt de tijd op voor de Duitse bank om verbeteringen door te voeren en de kosten te verlagen. De Amerikaanse investeerder eist twee vertegenwoordigers in de raad van commissarissen van Commerzbank en dreigt met een opstand als niet aan de benoemingen wordt voldaan.

De euro was 1,1355 dollar waard, tegen 1,1360 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,9 procent tot 38,22 dollar. Brentolie werd 1,4 procent goedkoper op 40,59 dollar.