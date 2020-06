Productie Franse industrie weer hard omlaag in april

quote: geobeo schreef op 10 juni 2020 09:52:

[...]



Dan heb je toch heel veel aan die informatie?



Slechte cijfers = extra steun = inflatie.



Dus goud, zilver, Bitcoin, aandelen kopen.





Dit stopt pas bij hyperinflatie en dat kan nog 30 jaar duren.

Alle overheidssteun en dat van centrale banken vloeit in de aandelen en obiligatie markten, die inflateren op dit moment. Maar er is niet meer geld beschikbaar voor consumenten, minder zelfs, want er is meer werkloosheid en er komt nog veel meer aan. Ook de geplande loonstijgingen (het zoet, na 10 jaar zuur) worden geannuleerd door deze corona crisis. Daarom denk ik dat er bijna geen inflatie zal zijn op fysieke producten. Als producenten de prijzen omhoog zullen gooien zakt de consumptie nog verder in, men heeft en wil niet meer uitgeven door de onzekerheid. Ook zijn grondstoffen en energie veel goedkoper geworden, dus ook daarom niet al te veel inflatie. We gaan dus naar een soort Japans scenario, een economie overladen door schulden en in leven gehouden door overheidssteun. Japan zit al 30 jaar in dit scenario, en ze hebben geen inflatie, want consumenten geven niet veel uit, en sparen veel, want men weet dat er iets heel erg mis is met staatsfinancien. Ook hebben ze enorm veel zombie banken en bedrijven, overladen met schulden, waarvan niemand weet of wil weten hoeveel ze echt waard zijn. Afschrijven van slechte leningen en schulden doet men niet echt.