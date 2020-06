Productie Franse industrie weer hard omlaag in april

Gepubliceerd op | Views: 936 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN) - De productie van de Franse industrie is in april opnieuw hard gedaald door de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus. Volgens het Franse statistiekbureau kelderde de industriële productie die maand met ruim 20 procent vergeleken met maart, toen al een daling van meer dan 16 procent was te zien.

Op jaarbasis kromp de productie met ruim 34 procent. Door de strikte quarantainemaatregelen lag de Franse industrie in april voor een groot deel stil, bijvoorbeeld autofabrieken. Langzaam worden die maatregelen weer versoepeld en komen de Franse economie en industrie weer op gang.