'Meer overnamedeals investeringsmaatschappijen door crisis'

AMSTERDAM (AFN) - Investeringsmaatschappijen verwachten de komende tijd meer overnamedeals te doen rond bedrijven die in de financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Dat meldde financieel dienstverlener Intertrust op basis van eigen onderzoek. Daarbij interviewde Intertrust ongeveer 150 beheerders van private-equityfondsen in Europa, Noord-Amerika en Azië.

Van die groep denkt 92 procent dat er een toename komt van overnames in de komende twaalf maanden van bedrijven die financieel in zwaar weer verkeren of bijna bankroet zijn. Door de crisis zijn veel bedrijven hard geraakt en in waarde gedaald en dat maakt ze interessant voor durfkapitalisten.

"Ondanks de uitdagingen waarvoor de markt zich gesteld ziet, blijkt uit de studie dat er in de sector nog steeds sprake is van een zekere mate van positiviteit. Een derde (32 procent) van de respondenten denkt dat het klimaat voor private equity als geheel zal verbeteren en ongeveer de helft (47 procent) zegt optimistisch te zijn dat de sector in staat zal zijn om de pandemie te doorstaan en er uiteindelijk sterker uit tevoorschijn zal komen in de komende twee jaar", aldus Intertrust.