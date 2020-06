'Federal Reserve in focus op beurzen'

Gepubliceerd op | Views: 975 | Onderwerpen: Federal Reserve

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal woensdag waarschijnlijk hoger beginnen. De andere Europese beurzen lijken eveneens met winst te openen na de verliesbeurt een dag eerder. Alle ogen zijn gericht op de Federal Reserve (Fed), die later op de dag de uitkomsten van de tweedaagse beleidsvergadering bekend zal maken. Ook komt de Amerikaanse centrale bank voor het eerst sinds de coronapandemie met nieuwe vooruitzichten voor de grootste economie ter wereld.

De Fed zal naar verwachting de rente onveranderd laten en geen nieuwe steunmaatregelen nemen. De koepel van Amerikaanse centrale banken heeft al enorme steunpakketten aangekondigd en de rente flink verlaagd, wat leidde tot een historisch herstel op de Amerikaanse aandelenbeurzen. Beleggers zullen dan ook vooral letten op opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell over de economische impact van de virusuitbraak. Powell zei eerder dat de pandemie blijvende schade kan aanrichten.

Op het Damrak zal het aandeel Randstad mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Citi schroefden hun aanbeveling voor het uitzendconcern terug.

Royal Delft

Royal Delft kondigde aan negentien voltijdsbanen te schrappen. De in Amsterdam genoteerde porselein- en kristalmaker heeft te kampen met veel lagere toeristenaantallen als gevolg van de coronapandemie. Om die reden keert het bedrijf ook geen dividend uit.

In Frankfurt staat Commerzbank in de schijnwerpers. Volgens de activistische aandeelhouder Cerberus Capital Management raakt de tijd op voor de Duitse bank om verbeteringen door te voeren en de kosten te verlagen. De Amerikaanse investeerder wil twee vertegenwoordigers in de raad van commissarissen van het financiële concern en dreigt met een opstand als niet aan de vraag over de benoemingen wordt voldaan.

Opnieuw rood

De Europese beurzen sloten dinsdag opnieuw in het rood. De AEX-index daalde 0,8 procent tot 561,75 punten en de MidKap verloor 2,4 procent tot 774,72 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt zakten tot ruim 2 procent. Ook Wall Street deed overwegend een stap terug. De Dow-Jonesindex eindigde 1,1 procent lager op 27.272,30 punten. De brede S&P 500 daalde 0,8 procent en techbeurs Nasdaq won 0,3 procent.

De euro was 1,1357 dollar waard, tegen 1,1360 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,6 procent tot 38,30 dollar. Brentolie werd 1,3 procent goedkoper op 40,65 dollar.