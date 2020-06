IEA: schok op wereldwijde aardgasmarkt door crisis

Gepubliceerd op | Views: 2.314

PARIJS (AFN) - De coronacrisis brengt een schok teweeg op de wereldwijde markt voor aardgas. De combinatie van de crisis en de uitzonderlijk milde winter op het noordelijk halfrond zorgen dit jaar voor de grootste daling naar de vraag naar aardgas in de geschiedenis, zo meldde het internationale energieagentschap IEA.

De vraag naar aardgas zal in 2020 naar verwachting met 4 procent dalen, oftewel met 150 miljard kubieke meter. Dat is twee keer de omvang van de daling na de wereldwijde financiële crisis van 2008. Onder meer in "volwassen" markten als Europa, Noord-Amerika en Azië worden grote dalingen verwacht. Deze regio's zijn goed voor driekwart van de totale daling van de vraag naar gas dit jaar.

Het IEA benadrukt dat de impact van de crisis op de gasmarkt minder ernstig is in vergelijking met de malaise op de markt voor olie en steenkool. Evengoed is ook de gassector niet immuun, waarbij de gasindustrie ook gewend was geraakt aan een aanhoudende toename van de vraag.

Het wereldwijde overaanbod nu zorgt ervoor dat belangrijke aardgasindices naar recordlaagtes zakken. Om de kosten te drukken, worden uitgaven beperkt en worden investeringsbeslissingen op de lange termijn geschoven. Voor volgend jaar wordt een opleving verwacht, maar volgens het IEA kan het wel even duren alvorens de niveau's van voor de crisis bereikt zullen worden.