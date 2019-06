Winsten op Wall Street dankzij Mexicodeal

De VS en Mexico bereikten een deal over de aanpak van migratie. De invoering van importheffingen op Mexicaanse producten van 5 procent is daardoor voor onbepaalde tijd opgeschort, zo liet president Donald Trump weten.



Nu hoeft president Donald Trump ook geen MUUR meer te bouwen deze oplossing is goedkoper.

Mexico zelf de grens laten bewaken en mochten er toch mensen over de grens gaan dan krijgt Mexico importheffingen. En zo niet dan krijgen ze eigenlijk gewoon wat er voor overeenkomst was... Amerika - Mexico 1 - 0