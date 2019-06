'Mexicodeal helpt Wall Street vooruit'

Gepubliceerd op | Views: 114

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan maandag voor een hogere opening. De overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Mexico lijkt het sentiment een duw omhoog te geven. Verder zorgt overnamenieuws mogelijk voor reuring en houden de handelsspanningen tussen de VS en China de gemoederen bezig.

De VS en Mexico bereikten een deal over de aanpak van migratie. De invoering van importheffingen op Mexicaanse producten van 5 procent is daardoor voor onbepaalde tijd opgeschort, zo liet president Donald Trump weten.

Ondertussen blijven beleggers gespitst op ontwikkelingen rond de handelsstrijd tussen de VS en China. Peking zegt open te staan voor nieuwe handelsgesprekken op topniveau. Of dit betekent dat de landen tijdens de komende G20-top in Japan later deze maand met elkaar om de tafel gaan, is niet bekend.

Fusies

Industrieel concern United Technologies maakte bekend defensiebedrijf Raytheon over te nemen voor een bedrag van 74 miljard dollar. Samen worden ze een van de grootste defensie- en luchtvaartbedrijven ter wereld. Softwaremaker Salesforce kondigde op zijn beurt aan branchegenoot Tableau over te nemen. Die deal heeft een waarde van 16 miljard dollar.

Ook vliegtuigmaker Boeing staat weer eens in de schijnwerpers. Luchtvaartmaatschappij American Airlines zegt de gewraakte Boeing-toestellen van het type 737 MAX langer aan de grond te houden dan eerder voorzien. De toestellen worden al maanden aan de grond gehouden, na twee rampen met 737 MAX-toestellen in korte tijd.

Auto's

Ook Fiat Chrysler weet de aandacht op zich gericht. De Italiaans-Amerikaanse automaker, met noteringen in de VS en Europa, zou met Renault praten over manieren om hun mislukte fusie nieuw leven in te blazen. Fiat Chrysler stond in Milaan op winst. Sowieso zal de aandacht naar de autosector uitgaan, in de nasleep van de Mexicodeal. Veel auto's voor de Amerikaanse markt worden geheeld of deels in Mexico geproduceerd.

Uber kondigde wisselingen in zijn top aan kort na zijn tegenvallende beursdebuut. Bestuursleden Barney Harford, de operationeel directeur, en marketingdirecteur Rebecca Messina ruimen het veld bij het technologie- en taxibedrijf.

De aandelenbeurzen in New York sloten vrijdag met winst. De Dow-Jonesindex eindigde 1 procent hoger op 25.983,94 punten. De S&P 500 won 1,1 procent op 2873,34 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,7 procent tot 7742,10 punten.