Salesforce doet miljardenovername

Gepubliceerd op | Views: 26

SAN FRANCISCO (AFN/BLOOMBERG) - Softwarebedrijf Salesforce koopt branchegenoot Tableau Software. De overname wordt volledig voldaan in aandelen en hangt een prijskaartje van bijna 16 miljard dollar aan Tableau.

De bedrijven denken samen sterker te staan in de groeiende markt voor digitalisering. Salesforce is vooral bekend van zijn zogeheten CRM-software, waarmee klantrelaties kunnen worden bijgehouden. Tableau is sterk op het vlak van data-analyse.

De omzet zal door de overname volgend jaar 350 miljoen tot 400 miljoen dollar hoger uitvallen, op een totaal van circa 16,5 miljard dollar. De winst per aandeel zal over het boekjaar 2020 met 0,37 tot 0,39 dollar lager uitpakken. De overname moet later dit jaar worden afgerond.