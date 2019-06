Thomas Cook bevestigt dialoog met Chinezen

Gepubliceerd op | Views: 909 | Onderwerpen: China

LONDEN (AFN) - Thomas Cook is in gesprek met het Chinese conglomeraat Fosun International over de overname van onderdelen van de reisorganisatie. De Britse onderneming bevestigde dat er gesprekken gaande zijn, nadat eerder al geruchten over onderhandelingen de ronde deden.

Thomas Cook zou zijn financiële situatie willen verbeteren met de opbrengst van de verkoop van die activiteiten. Het bedrijf zegt dat er meerdere opties op tafel liggen en dat er nog geen beslissing is genomen. Fosun is momenteel al de grootste aandeelhouder van Thomas Cook.

Analisten uitten onlangs openlijk hun zorgen over de financiën van het bedrijf, dat zucht onder een zware schuldenlast. Thomas Cook maakte eerder al bekend zijn luchtvaartactiviteiten te willen verkopen. Investeerder Triton, eigenaar van vakantieaanbieder Sunweb, zou eveneens azen op delen van Thomas Cook.

Beleggers in Thomas Cook konden de gesprekken met Fosun overduidelijk waarderen. Het aandeel won maandag in de vroege handel op de beurs in Londen bijna een vijfde aan beurswaarde.