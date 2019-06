Japanse economie groeit sterker dan voorzien

Gepubliceerd op | Views: 78 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De Japanse economie is in het eerste kwartaal iets sterker gegroeid dan voorzien. Dat bleek maandag uit nieuwe gegevens van de overheid.

In de periode januari tot en met maart was sprake van een groei met 2,2 procent. Dat was iets sterker dan economen in doorsnee hadden voorzien. Bij een eerdere raming was nog sprake van 2,1 procent groei. In het laatste kwartaal van 2018 groeide de economie nog met 1,8 procent op jaarbasis.

De cijfers tonen volgens kenners aan dat de Japanse economie veerkracht toont, ondanks negatieve effecten van een afkoelende wereldwijde groei en de impact van handelsconflicten. Ook lijkt een belastingverhoging, die op de rol staat voor oktober, door de gegevens niet in gevaar te komen. De afgelopen tijd speculeerden marktvorsers nog op uitstel van de belastingverhoging door premier Shinzo Abe, vanwege lastige economische omstandigheden en de mogelijk negatieve effecten op de economie.