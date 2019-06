Chinese exportgroei ondanks Amerikaanse tarieven

Gepubliceerd op | Views: 182 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN) - De Chinese export is in mei gegroeid, ondanks hogere Amerikaanse importtarieven. Dat bleek maandag. De invoer zakte daarentegen het sterkst in meer dan drie jaar tijd. Volgens kenners is dat een signaal van een zwakke lokale vraag en de opmaat naar nieuwe stimuleringsmaatregelen van de overheid.

Marktvorsers denken ook dat Chinese exporteurs hun goederen versneld naar de Verenigde Staten hebben vervoerd, om nieuwe tarieven die president Donald Trump dreigt op te leggen voor te zijn. Het handelsgeschil tussen beide economische grootmachten is de afgelopen tijd verder geëscaleerd.

De totale Chinese uitvoer steeg met 1,1 procent, waar economen rekenden op een kleine krimp. De export naar de Verenigde Staten nam met 4,2 procent af op jaarbasis. In april was nog sprake van een krimp met ruim 13 procent. De invoer van Amerikaanse producten ging wel hard naar beneden, met bijna 27 procent.

De totale Chinese invoer kende de sterkste daling sinds juli 2016. Er was sprake van een krimp met 8,4 procent. Daarbij wezen analisten specifiek op de invoer van koper, waarvan de import sterk afnam. Het metaal wordt veel gebruikt in de bouw en elektrische producten en wordt gezien als een economische barometer.