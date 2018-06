Wereldspeler Adyen kiest voor Damrak

Adyen heeft het spel van de beursintroductie perfect gespeeld. Gewoon in Nederland en niet in de VS. In Nederland kan het gepresenteerd worden als een soort "wonder fonds" waar je gewoon aandelen van moet hebben. Ook dat Mabel gedoe is slim gevonden door de marketeers.



In de VS zou het bedrijf vergeleken worden met bedrijven die hetzelfde doen en een paar maatjes groter zijn en dan zou de beursintroductie er heel anders hebben uitgezien. Als Adyen een "super" bedrijf zou zijn geweest hadden ze toch echt gekozen voor een beursgang in de VS, daar valt het echte geld te halen.



Ik zou het nog niets eens opmerkelijk vinden indien het vullen van de boeken voor de beursgang door de begeleidende banken en adviseurs ook op een slimme manier is gedaan. Het binnenslepen van Ebay als klant door 5% van de aandelen weg te geven geeft ook heel wat aan. Als je klanten moet kopen om een beursintroductie te verkopen geeft dat een bepaalde smaak in mijn mond.



Het aandeel zal na de beursintroductie wel snel omhoog gaan. De markt is gek gemaakt door beursanalisten en de begeleidende banken doen ook vrolijk mee aan het spel in de eerste weken na de beursintroductie.



De concurrentie van Adyen is groot en zal alleen maar toenemen, alles staat en valt met de hoeveelheid klanten en de marges en de klanten moet je ook vasthouden. Zekerheid mbt de groei heb je niet, de enige zekerheid die er wel is dat er flink veel concurrenten zijn en dat de waarde van de "mogelijke" groei wel in de prijs van het aandeel zit. Je betaal mogelijk voor gebakken lucht.



Op de één of andere manier heb ik door de gehele gang van zaken rondom dit bedrijf een minder positief gevoel. Het World Online gevoel zoals dat wordt genoemd. De toekomst zal het uitwijzen. Het is te hopen voor beleggers in dit aandeel dat de Alipays en de Wepay's van deze wereld nog even wegblijven uit Europa want anders kan het heel snel over zijn met Adyen.