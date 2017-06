'Eigenaar wil HEMA verkopen'

Gepubliceerd op | Views: 39

AMSTERDAM (AFN) - Lion Capital bekijkt een verkoop of beursgang van HEMA. Dat meldde De Telegraaf zaterdag op basis van ingewijden.

De krant haalt zakenbankiers en bronnen binnen HEMA aan. Een adviseur bij bedrijfsverkopen en beursgangen aan de Zuidas verwacht ,,rond de zomer´' een request for proposals, een uitnodiging aan zakenbankiers, advocaten en communicatiestrategen om met voorstellen te komen over hoe een transactie vorm te geven.

Die is dan waarschijnlijk pas in 2018 aan de orde, aldus De Telegraaf. Er is ook nog geen keus gemaakt voor ofwel een beursgang van de HEMA, ofwel een onderhandse verkoop. Wel zou dat laatste om praktische redenen de voorkeur van Lion hebben. Een derde scenario, mocht plan A of B mislukken, is het aan boord hijsen van extra nieuwe aandeelhouders zodat Lion zijn belang kan verkleinen.

HEMA verwijst naar een eerdere uitspraak van topman Tjeerd Jegen. ,,Het is aan aandeelhouder Lion Capital om te bepalen wanneer het bedrijf verkocht wordt. Iedereen weet dat dit gaat gebeuren. Ik focus me op de omzet en de marge en ik ben heel blij met de huidige cijfers. ” Lion reageerde niet tegen de krant.