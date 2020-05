Economische krimp in beeld in beursweek

Aangezien alle mogelijke economische rampcijfers constant worden afgedaan als 'is al ingeprijsd' (ookal staan veel aandelen gewoon bijna ATH), zal voor mij toch vooral de heropening van de USA de boel bepalen. De yanks trekken zich nergens wat van aan en willen gewoon heropenen. Dat zal alleen veranderen als ze zien dat het elders fout gaat. Wat dat betreft zijn de berichten uit Europa dat bij de minste of geringste heropening het virus weer terugkomt toch niet erg gunstig. Want in Europa zijn er sterk een afnemend aantal besmettingen, maar in de USA lopen er meer dan een miljoen actief besmette gevallen rond. Ga je dat heropenen dan gaat het fout, simpel. En als de USA niet binnen 2 weken open kan of ze gaan wel open maar het gaat keihard fout, dat is echt niet ingeprijsd. Voor mij is het virus nog steeds wat voor verassingen kan zorgen op de beurs. De bedrijfscijfers maken nog totaal geen indruk maar dat zal na Q2 alsnog gaan komen.