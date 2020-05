'Oud-topman Schmidt weg bij Google'

Gepubliceerd op | Views: 195

MOUNTAIN VIEW (AFN) - Voormalig Google-topman Eric Schmidt is niet langer bij het bedrijf betrokken. Schmidt is in februari vertrokken bij Googles moederbedrijf Alphabet waar hij nog adviseur was, bericht de Amerikaanse techsite Cnet op basis van ingewijden.

Schmidt was topman van Google van 2001 tot en met 2011 en onder zijn leiding groeide het bedrijf van een zoekmachine uit tot de techreus die het nu is. Ook ging het bedrijf met hem aan het hoofd naar de beurs. Na zijn topmanschap werd hij uitvoerend voorzitter van Google en later ook van Alphabet toen dat moederbedrijf in 2015 in het leven werd geroepen. Twee jaar later trad hij terug en werd hij technisch adviseur.