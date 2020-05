Emirates ziet pas over 1,5 jaar normalisering vraag

Gepubliceerd op | Views: 468

DUBAI (AFN/AFP) - Luchtvaartgigant Emirates ziet pas over anderhalf jaar "min of meer normaal" vliegverkeer terugkeren. De onderneming boekte op de valreep, vlak voor de coronacrisis, nog goede resultaten met nettowinst van 288 miljoen dollar (264 miljoen euro) over het boekingsjaar dat in maart eindigde. Het was 51 miljoen dollar meer dan de voorafgaande periode. Het bedrijf maakt al 32 jaar winst, maar door het gevreesde coronavirus en de reisbeperkingen als gevolg daarvan ligt de luchtvaart nu vrijwel stil.

De baas van moederbedrijf Emirates Group, Ahmed bin Saeed al-Maktoum, zei dat het half februari afgelopen was met de voorspoed. Hij sprak van een "plotseling en enorm wegvallen van de vraag". Het gaat volgens hem zeker 18 maanden duren voor die vraag terugkeert "naar een niveau dat op zijn minst normaal lijkt".

Emirates heeft een vloot van 115 vliegtuigen van het type Airbus A380 en 155 van het type Boeing-777. De Emirates Group is een staatsbedrijf van het emiraat Dubai en is vooral bekend door de luchtvaartmaatschappij (Emirates Airlines) die de grootste van het Midden-Oosten is. De Emirates Group is ook een van de grootste werkgevers in de regio. Er werken meer dan 100.000 mensen.