Handelszorgen op Wall Street nemen iets af

Ik geef hem groot gelijk, de EU zou direct zijn voorbeeld moeten volgen. Die chinezen grazen de hele wereld af, jatten/kopieren alles en hebben overal schijt aan. We moeten een front vormen met de US, dan buigen die chinezen wel. Door veel meer zelf te produceren gaan de prijzen wel omhoog, maar sparen we het milieu, respecteren we de mensenrechten en kunnen we die tientallen miljoenen werklozen aan het werk zetten.