Wall Street in ban van handelszorgen en Uber

Beursdebuut Uber is wel teleurstellend. Ze zijn met veel tam tam naar de beurs gebracht en op de eerste dag noteert het al lager. Ook zijn ze zelfs aan de onderkant van de range begonnen. Slechts 10% van de aandelen is op de beurs genoteerd. Adyen was heel succesvol en dit is ook zo voor Uber gekopieerd. Analisten gingen een paar weken geleden nog uit van een waarde van $100 miljard. Nu zijn ze al flink minder waard. Het lijkt een beetje op Worldonline.