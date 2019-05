Gepubliceerd op | Views: 780

AMSTERDAM (AFN) - Beleggers reageerden vrijdag verheugd op nieuws dat de beoogde fusie van de Europese activiteiten van staalreus Tata Steel met die van ThyssenKrupp niet doorgaat. In Frankfurt schoot de koers van ThyssenKrupp meer dan 28 procent omhoog. Verder ging de aandacht op de beurzen vooral naar het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.

De staalbedrijven zetten zelf een streep door hun plannen na gesprekken met de Europese Commissie. Daaruit kwam naar voren dat er nog de nodige concessies moesten worden gedaan om bezwaren weg te nemen. Dat was voor de bedrijven een stap te ver. Er was al langer veel gedoe over het voornemen. Bij ThyssenKrupp treedt nu een plan B in werking, waarbij veel banen worden geschrapt.

Het sentiment op de Europese beurzen was overwegend positief. De AEX-index in Amsterdam steeg 0,2 procent naar 550,87 punten. De MidKap klom 1,3 procent tot 773,12 punten. De beurzen Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,7 procent. Londen leverde 0,1 procent in.

Blik op Washington

Beleggers schoven de handelszorgen wat aan de kant maar hielden de blik gericht op Washington. Daar ging het overleg tussen de VS en China verder ondanks een verhoging van de importtarieven door de Amerikanen.

In de Amsterdamse MidKap kreeg Altice Europe er ruim 12 procent bij. Het kabel- en telecombedrijf boekte een hoger kwartaalresultaat en wist meer Franse klanten terug te winnen. BAM won bijna 4 procent. De bouwer zakte een dag eerder nog ruim 14 procent na tegenvallende resultaten. Maritiem dienstverlener SBM Offshore steeg verder dik 3 procent, na een deal met olie- en gasreus ExxonMobil met betrekking tot het Liza-project voor de kust van Guyana.

Referendum

In Parijs kelderde Aéroports de Paris daarnaast een kleine 10 procent. Een rechter heeft groen licht gegeven voor een referendum over het privatiseringsplan van het luchthavenbedrijf. Danske Bank won ruim 3 procent in Kopenhagen. Oud-bestuurder Chris Vogelzang van ABN AMRO wordt de nieuwe topman van de geplaagde Deense bank.

De euro was 1,1243 waard, tegen 1,1235 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 61,84 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 70,69 dollar per vat.