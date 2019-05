Hoofdindex Amsterdam in de plus

Gepubliceerd op | Views: 906

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam stond vrijdagmiddag in de plus. Ook de andere Europese graadmeters zaten in de lift. Beleggers schoven de handelszorgen aan de kant en hielden de blik gericht op Washington, waar het overleg tussen de Verenigde Staten en China wordt voortgezet ondanks een verhoging van de importtarieven door de Amerikanen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond 15.45 uur 0,7 procent hoger op 553,35 punten. De MidKap klom 1,8 procent tot 777,14 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 0,6 procent. De DAX in Frankfurt won 1,1 procent na een onverwachte stijging van de Duitse export.

Altice Europe was met een plus van 12,7 procent met afstand de sterkste stijger in de MidKap. Het kabel- en telecombedrijf boekte een hoger kwartaalresultaat en wist meer Franse klanten terug te winnen. BAM won 6,2 procent. De bouwer zakte een dag eerder nog ruim 14 procent na tegenvallende resultaten. Branchegenoot Heijmans leverde 1,3 procent in na een handelsbericht.

SBM Offshore

Maritiem dienstverlener SBM Offshore steeg verder 4,7 procent, na een deal met olie- en gasreus ExxonMobil met betrekking tot het Liza-project voor de kust van Guyana. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM vervoerde in april meer passagiers, maar verloor niettemin 0,9 procent.

Bij de hoofdfondsen won NN Group 0,9 procent. De verzekeraar is volgens mediaberichten geïnteresseerd in zijn Spaanse branchegenoot Caser Seguros.

Fusie met Tata Steel

Elders in Europa ging de aandacht onder meer naar ThyssenKrupp dat meer dan 20 procent steeg in Frankfurt. Het Duitse concern liet weten een streep te zetten door de beoogde fusie met de Europese staalactiviteiten van Tata Steel.

Aéroports de Paris kelderde daarnaast 10 procent. Een rechter heeft groen licht gegeven voor een referendum over het privatiseringsplan van de Franse luchthavenexploitant. Danske Bank won bijna 4 procent in Kopenhagen. Oud-bestuurder Chris Vogelzang van ABN AMRO wordt de nieuwe topman van de geplaagde Deense bank.

De euro was 1,1243 waard, tegen 1,1235 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 61,83 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 70,70 dollar per vat.