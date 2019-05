Handelszorgen zetten Wall Street lager

Gepubliceerd op | Views: 1.400

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen geopend. Wall Street is nog altijd in de ban van de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China. Afgelopen nacht ging de Amerikaanse verhoging van importtarieven op Chinese producten in. China liet al weten met tegenmaatregelen te komen, maar ondertussen gaan de onderhandelingen over een deal gewoon door.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,4 procent lager op 25.710 punten. De breder samengestelde S&P 500 leverde eveneens 0,4 procent in, tot 2859 punten, en technologiebeurs Nasdaq zakte eenzelfde percentage naar 7881 punten.

Trump zei vrijdag in een nieuwe reeks tweets dat importheffingen meer geld opleveren dan zelfs de beste handelsdeal. Hij liet weten dat er wat hem betreft geen haast is met het maken van een handelsdeal. Ook gaf hij China andermaal de schuld van het mislukken van een vorige onderhandelingsronde.

Kwartaalcijfers

Verder kwamen nog enkele bedrijven met kwartaalcijfers. Telecom- en mediabedrijf Viacom werd daarop 0,4 procent lager gezet. Softwarebedrijf Symantec ging bijna 17 procent onderuit na tegenvallende winstcijfers en een minder positieve prognose. Ook vertrekt topman Greg Clark bij de maker van antivirussoftware.

Vrijdag is ook het beursdebuut van Uber Technologies. Het technologiebedrijf achter taxi-app Uber tekent voor de grootste beursgang van een technologiebedrijf in New York sinds 2014, toen de Chinese webwinkelgigant Alibaba 25 miljard dollar ophaalde bij investeerders. Uber haalt met zijn verwachte opbrengst van zo'n 8,1 miljard dollar waarschijnlijk zelfs de top tien van grootste beursgangen in de VS ooit. Alibaba staat op één. Bij de aanvang van de handel was er nog niet direct een openingskoers beschikbaar.