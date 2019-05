Nieuwe projecten zijn niet belangrijk het geven van Order rendementen en of

verliezen staan boven aan mijn verlanglijstje.

Iedereen weet toch ook wel dat de marges op Bouw projecten geen grote netto

rendementen geven.

Daar ik een oud werknemer in de Bouw en ook bij de BAM mijn kennis heb

mogen verkopen zijn ze nog altijd dom bezig om alleen nieuwe projecten te

vermelden.

En iedereen trapt er weer in, Vooral de buitenlandse opdrachten waarvan Duitsland, Engeland en België heel weinig Info, zo gaan alle verliezen naar de afschrijving van Nederland.

Dit deden wij ook met de projecten intern werd een slecht project nog meer

slechter door de verliezen van de andere projecten hierop af te schrijven

en de overige werken er financieel gezond te laten uitzien.

Denk maar niet dat de BAM een Sociaal en goede werkgever is het een en

ander geeft hun logo weer namelijk als je het horizontaal naar boven toe

spiegelt zie je het ware karakter nl. een schijtende Hond.

Veel succes voor de beleggers in BAM met jaar in en jaar uit slechte

rendementen.